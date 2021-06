Baanderherencollege na twee zonnebootwedstrijden fier in de kopgroep

Video Op meerdere plekken blauwe vaten gedumpt in Boxtel, vermoede­lijk drugsafval

25 juni BOXTEL - Op twee verschillende plekken in Boxtel zijn vrijdagmiddag blauwe vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden. Langs de Keulsebaan tussen Liempde en Boxtel stond een blauw vat in de berm. Later in de middag werd een ander blauw vat gevonden aan de Koevoortseweg in Boxtel.