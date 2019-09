Baangarantie voor alle Haarense ambtenaren, ouderen balen dat er geen vertrekregeling is

Maar liefst de helft van de overgebleven ambtenaren van de gemeente Haaren is zestigplusser. En binnen die groep van 23 ambtenaren is de teleurstelling groot over het sociaal plan dat werkgevers - de gemeenten - en werknemers zijn overeengekomen. Ook al wordt geen enkele medewerker gedwongen ontslagen of gaat hij of zij bij de nieuwe gemeente minder verdienen als de gemeente Haaren wordt opgesplitst. De oudere ambtenaren hadden gerekend op een gunstige vertrekregeling of een voordelige optie om minder te gaan werken zonder veel salaris in te leveren.