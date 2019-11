Baby's planten bomen in Schijndel

Bomen planten in een Geboortebos is initiatief van de stichting Nationale Boomfeestdag, van Staatsbosbeheer, uit 1990. De gedachte erachter: ‘ieder kind heeft recht heeft om op te groeien in een groene, gezonde wereld’. Er zijn meerdere van dit soort bossen in Nederland, naast Schijndel gaat het om Tilburg, Mierlo, Medemblik, Ugchelen, Utrecht en Winschoten. En er is een Geboorte- en Levensbomenbos in Alphen aan de Rijn. Daar groeien naast bomen voor pasgeborenen ook bomen voor kinderen die overleden zijn.