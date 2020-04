Babyboom bij wallaby’s in Boxtel

Volgens verzorgster Marreille Gubbels gaat het goed met alle jonge wallaby’s. ,,We hebben er zeker drie. Maar ik denk dat er nog wel meer aankomen. Twee bruine moeders hebben witte babies. Ze laten zich zo af en toe zien. Vooral als moeder lekker in de zon zit. Dan is het warm genoeg voor de baby’s om even een deel van hun lijfje uit de veilige buidel in de zon op te warmen.”