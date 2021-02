Babyboom in De Geelders: voor elke Amsterdamse baby een boom er bij

,,De gemeente Amsterdam wil bij elke geboorte een geboorteboom voor de baby planten. De ouders kunnen kiezen uit Het Groene Woud of Oeganda. Omdat er in de hoofdstad geen geschikte mogelijkheden waren voor het planten van bomen, hebben we gezocht naar een mooi project elders in Nederland. Dat vonden we in Het Groene Woud”, vertelt Aletta Janssen van Trees for All.

Deze organisatie investeert in een gezonde en groene aarde door wereldwijd bos te planten en te herstellen en regelt het planten van de Amsterdamse bomen. In Het Groene Woud gaat het bij dit project specifiek om De Geelders. Daar plant Trees for All in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling bijna 90.000 bomen, als onderdeel van het ARK-project Brabants Goud in Het Groene Woud.

Kleinzoon Jeppe heeft al een boom

De duizenden bomen komen in en om deelgebied Savendonk te staan, verdeeld over diverse percelen. Voor de kleinzoon van Jack van Haastrecht uit Sint-Oedenrode staat er inmiddels al één. ,,Mijn dochter, die in Amsterdam woont, werd op 18 december 2020 moeder van een zoontje, Jeppe”, vertelt hij.

,,Bij de aangifte kreeg ze van de gemeente Amsterdam een certificaat waarop stond vermeld dat er een boom voor Jeppe wordt geplant. Ze mocht de locatie zelf kiezen. Dit werd Het Groene Woud. Nu kunnen we over een paar jaar zeggen: ‘Kijk jongen, daar staat je boom’. Mooi toch?”

Trees for All gaat binnenkort andere gemeenten en organisaties benaderen met het idee van geboortebomen.