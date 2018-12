Bakken vol materiaal uit de bodem van de Markt in Boxtel

Werkloos­heid in Meierij blijft dalen, ook 50-plus­sers profiteren nu

2 december MEIERIJ - In lijn met de landelijke en provinciale trend blijft ook de werkloosheid in de regio Meierij gestaag dalen. Boxtel en Sint-Michielsgestel doen het zelfs beduidend beter dan het gemiddelde in Brabant en Nederland. Voor het eerst constateert werkbedrijf UWV dat ook vijftigplussers profiteren van het aanbod aan werk.