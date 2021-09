Balans en Combinatie95 doorstaan lakmoesproef

‘Er rent een fazant door de straat’: boek over de andere kant van een heftige periode

3 september VUGHT- Vergaderingen en je kinderen thuis lesgeven. Het was een jaar lang het ‘nieuwe normaal’. Jacky Goossens (60) uit Vught schreef het wel en wee van thuiswerkend Nederland op in een boek. Ze gaf het ook nog eens zelf uit. ,,Je staat er versteld van wat er in een jaar allemaal is gebeurd.”