Ballerina'sen een groot schilderij tijdens de Oranjeweek in Schijndel

SCHIJNDEL - Een Oranjeweek die… tien dagen duurt. In Schijndel kan het. Zaterdag stond alles in het teken van cultuur. De toeloop was groot.

Beetje blauwe en wat gele verf erbij. Langzaam komt het schildersdoek tot leven onder de vaardige vingers van beeldend kunstenaar Maria Kemps en haar cursisten Greetje Smits en Gerrit van Gorkum. Ze staan in de Hoofdstraat een groot doek te schilderen, vol actuele thema’s zoals de oorlog in de Oekraïne, de klimaatverandering en corona.

Hartjes en vlinders

,,We hebben de opzet met ons drieën bedacht”, legt Kemps uit. ,,Het is de bedoeling dat kinderen ons komen helpen met tekeningetjes op papier, van bijvoorbeeld hartjes, bijen en vlinders. Die kunnen ze dan op het grote schilderij plakken. Dat wordt daardoor iets luchtiger. Later krijgt het schilderij een prominente plek in de gemeente, is me beloofd. Maar waar, dát weet ik niet.”

Volledig scherm Jonge ballerina's dansen in de tent op de Markt op muziek van Aladdin. © Noor Reigersman

Isis Vousten (7) schuift aan, schildert een hartje en plakt het op het schilderij. ,,Leuk om mee te doen.” Ook volwassenen komen eropaf. ,,Eigenlijk ben ik ook nog wel een kind”, lacht de 58-jarige Martin Heeffer, terwijl hij een honingbij tekent en van oranje strepen voorziet.

Dansen op Aladdin

Op de drukke weekmarkt en de vele terrasjes treden her en der bandjes op. De Fanjazztic bigband achter de kerk trekt veel toeschouwers. Onder anderen de voorzitter van het Oranjecomité, Hans Fassbender. ,,Deze culturele dag binnen de Oranjeweek organiseren we samen met het Citymanagement en Phoenix. De Oranjeweek is nieuw en zou vorig jaar al plaatsvinden, maar dat kon niet door corona.”

Volledig scherm Kinderen maken postzegels in de tent op de Markt. © Noor Reigersman

Fassbender wijst naar de grote witte tent op de Markt, waar jeugdige ballerina’s op de muziek van Aladin dansen en andere kinderen ‘staatsieportretten’ laten maken. ,,Zo’n tent voor één dag opbouwen, dat is niet te betalen. Voor een hele week ligt dat anders. Na deze week gaan we evalueren om te zien of de Oranjeweek kan blijven.”

Overal bandjes

Terwijl Fassbender zich opmaakt om zelf als bassist op te treden met de band Freddie & The Pacemakers, klinkt op het terras van Jansen & Jansen de muziek van de band Cadillacs. Nicole Sleutjes zit te genieten van de muziek en eet intussen een taartje. ,,Wat een leuke verrassing al die muziek. Zó heerlijk dat dit allemaal weer kan.

Even verderop zingt het duo Frank & Anne hun nieuwste zelfgeschreven nummer See it all. Het publiek klapt. ,,Dit is meteen een goeie test”, lacht Frank van Schijndel. ,,En zo te horen is de test geslaagd.”

De Oranjeweek duurt nog tot en met 1 mei met diverse evenementen. Koningsdag op 27 april begint om 11.15 uur met versierde fietsen bij de tent op de Markt.