Ballonnen oplaten? Niet in Meierijstad

‘Ballonnen staan in de top-10 van plastic afval’, zo stelt het college. ‘Om deze reden willen we voor evenementen een verbod hierop in de APV (algemeen plaatselijke verordening, red) opnemen.’ Meierijstad is zeker niet de enige gemeente die het oplaten van ballonnen in de ban doet. Ook in Amsterdam mag het bijvoorbeeld niet meer. De Partij voor de Dieren deed in 2014 landelijk al een oproep om het oplaten van ballonnen te ontmoedigen.