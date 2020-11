Bank in Schijndel maakt plaats voor Mickey Mouse en parfumfles

SCHIJNDEL - Een Mickey Mouse van kunststof. Een legobeeld van André Hazes of een grote Chanel-parfumfles van kapot glas. Deze kunstwerken zijn binnenkort te zien in een nieuwe galerie in Schijndel. 'Aanstichter' is Remon van Zoggel, die werkt voor bedrijven als Nike en Disney.

Het oude pand van de ABN Amro Bank aan de Hoofdstraat in Schijndel maakt vanaf 1 december plaats voor het Dutch Art House. Hier verschijnen zo'n vijftig kunstwerken van onder anderen Schijndelaar Remon van Zoggel. Zo komt er een Micky Mouse-beeld, een grote Chanel-parfumfles van kapot glas met diamantgruis en er komen schilderijen met hedendaagse kunst.

Lees ook PREMIUM Stukadoor Remon uit Schijndel valt nu op in kunstwereld én bij sjeik van Dubai

Zeven jaar terug nog stukadoor

Zeven jaar geleden was Remon van Zoggel (36) nog stukadoor, maar door een cementallergie kon hij dat vak niet meer uitoefenen. Nu is hij gespecialiseerd in het maken van kunstwerken met koud vloeibaar metaal. In zijn bedrijf Dutch Deco Finish in Erp maakt hij beelden in opdracht van meerdere kunstenaars en bedrijven.

Volledig scherm Deze Mickey Mouse komt ook in de kunstgalerie in Schijndel. © Remon van Zoggel Dat is niet onopgemerkt gebleven. Zo maakte hij werken voor multinationals als Disney, Nike en Chanel. En sinds vorig jaar ontwerpt hij ook zelf kunstwerken. Enkele hiervan waren te zien op de prestigieuze kunstbeurs Art Basel in Miami.

Ontwerpen voor trucks

In de kunstgalerie in komen ook werken van Willeke en Marcel Timmer uit Schijndel te staan. Met hun bedrijf MW Design maken ze met gespoten verf ontwerpen voor trucks, motorfietsen en klassieke auto’s.

De drie hebben samen al veel kunstwerken gemaakt, maar ze hebben deze nog niet getoond aan het Schijndelse publiek. ,,We hebben onze werken al over de hele wereld laten zien, maar een kunstgalerie in ons eigen Schijndel ontbrak nog", stelt Van Zoggel. ,,We kozen juist voor deze locatie op de hoek Hoofdstraat-Groeneweg omdat die aan een druk kruispunt ligt. Zo vallen we nog meer op."

Alle werken in de kunstgalerie zijn straks te koop. Over de prijzen van de werken wil Van Zoggel niet veel kwijt: ,,In elke prijsklasse is er wel een kunstwerk te koop."

Coronamaatregelen

Publieke locaties zijn momenteel gesloten vanwege de coronaregels, maar dat weerhoudt Van Zoggel niet om in deze tijd een kunstgalerie te openen. ,,Juist in deze tijd nu er bijna niets open is, kunnen mensen bij ons terecht. Een kunstgalerie behoort gelukkig tot detailhandelszaken. Die blijven voorlopig open.”

Volledig scherm Een van de kunstwerken van Remon van Zoggel. © Remon van Zoggel Van Zoggel hield rekening met de coronamaatregelen in het pand. ,,We gaan looproutes aanleggen om zo de afstand tussen de bezoekers te garanderen. Daarnaast mogen we maar dertig bezoekers toelaten. Dat is een uitdaging."

Vernieuwen

De kunstgalerie is zolang de maatregelen het toelaten een half jaar geopend. Van Zoggel wil steeds vernieuwen om de bezoeker te blijven verrassen. ,,Het moet wel interessant blijven. En we willen ook andere kunstenaars in de spotlights zetten. We nodigen ze dan uit om in de kunstgalerie te vertellen over hun kunstwerken." De kunstgalerie is vanaf komende maand van donderdag tot en met zondag geopend. En is voor iedereen vrij toegankelijk.

Volledig scherm Kunstenaar Remon van Zoggel uit Schijndel in zijn bedrijf Dutch Deco Finish in Erp. © Van Assendelft Fotografie