Barbier en Big Bazar vestigen zich in centrum Schijndel

Kings Barbers in het centrum van Den Bosch was zijn laatste werkgever. Nu hanteert Roel de Laat (28) de schaar in zijn oude woonplaats Schijndel. De barbier startte onlangs met zijn nieuwe zaak Snoeihart in het oude pand van De Wereldwinkel op de Markt in Schijndel. De herenkapper, die nu in Berlicum woont, heeft ruim vijf jaar ervaring in knippen en scheren bij meerdere zaken. Hij gaf zijn zaak de sfeer die hoort bij een barbier. Compleet met bar en grote koelkast. ,,Een pilsje zit bij de prijs inbegrepen”, zegt De Laat.