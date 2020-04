Barmeiden verkopen nu asperges in Olland

Stijn Schaeffer (18) stond af te wassen in de keuken van restaurant De Gouden Leeuw in zijn woonplaats Sint-Oedenrode toen hij hoorde dat álle horecazaken zo'n beetje per direct dicht moesten vanwege het coronavirus. Wég bijbaantje voor een flinke poos, zoals dat geldt voor vele duizenden horecamedewerkers in het land.

Nu werkt Stijn Schaeffer in het tuinbedrijf van Maarten van Hoof Zachtfruit & Asperges in Olland, dat deze woensdag bezoek krijgt van de commissaris van de koning, Wim van de Donk, en gedeputeerde Anne-Marie Spierings. ,,Vandaag heb ik de kassen schoongemaakt", zegt Schaeffer. En hij blijkt niet de enige horecamedewerker die een alternatief baantje vond bij Van Hoof. ,,We hebben ook nog vijf meiden uit de horeca die hier nu werken", vertelt Van Hoof. ,,Die staan vooral in de boerderijwinkel.”

Volledig scherm Maarten van Hoof in gesprek met Wim van de Donk, commissaris van de koning in Brabant. © Robèrt van Lith/BD

‘Is dit de oplossing?’

Van de Donk hoort het verhaal met grote interesse aan. ,,Is dit de oplossing nu er veel minder arbeidsmigranten zijn vanwege de coronacrisis?”, wil hij weten. Dat is volgens Van Hoof toch niet het geval. ,,Wat als straks de horeca weer open mag? Dan zijn wij al onze medewerkers ineens kwijt. En er zitten nog wel meer haken en ogen aan, zoals een nieuwe wet die flexwerk in mijn ogen lastiger maakt.”

Volledig scherm Commissaris Van de Donk en gedeputeerde Spierings brachten woensdag een 'flitswerkbezoek' aan Maarten van Hoof Zachtfruit & Asperges in Olland. © Robèrt van Lith/BD Voor het steken van asperges en het oogsten van zacht fruit zet Van Hoof toch nog altijd het liefste arbeidsmigranten in. ,,Die zijn er goed in. En ze zijn nooit te beroerd om lange dagen te maken in de piekperiode. Nederlanders zijn daar minder snel toe bereid.” Van Hoof heeft het geluk dat er er al zestien Polen en Roemenen bij hem aan het werk waren voordat de coronacrisis uitbrak. ,,Deze mensen werken al jaren voor ons. Ze verblijven ook op ons terrein.”

Roemenië is nu ook op slot

Maar voor de naderende piekperiode kan Van Hoof nog zeker zo'n twintig man extra gebruiken. ,,En dat wordt heel spannend, ook voor mijn collega's”, zegt Van Hoof. Veel grenzen zijn immers gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ,,Roemenen konden nog hierheen vliegen. Met de auto ging al niet meer omdat Hongarije, Polen en Duitsland op slot zitten. Maar nu gaat vliegen vanuit Roemenië ook niet meer. Ook dat land zit op slot vanwege corona.”

En dus zal Van Hoof zich moeten richten op arbeidsmigranten die al in Nederland zijn. ,,Met een beetje geluk gaat het lukken, maar spannend wordt het zeker.”

Elf hectare met witte goud