Barre tijden te lijf met lieve initiatieven, uitbarsting van solidariteit in de Meierij

Tekeningen

En die zijn niet altijd groot en moeilijk om te organiseren. Zo kreeg Bert Verboort uit Boxtel een mooie aquarel van zijn petekind. Die werd opgestuurd naar nichtje Christel van Hoek die op de intensive care werkt van het Bernhovenziekenhuis in Uden. ,,Ze was tot tranen geroerd. Zo mooi vond ze het. Maar ze zei ook tegen me, de zieken hier hebben het harder nodig. Dus dacht ik, er zitten zoveel kinderen thuis nu. Laat ze mooie tekeningen maken en opsturen naar Bernhoven of de ziekenhuizen in Tilburg en Den Bosch. Dan fleuren we met z’n allen de ziekenhuiskamers op en steken we de patiënten een hart onder de riem. Want ze zijn erg ziek, de mensen op de IC’s. Ze liggen aan de zuurstof en beademing en vechten voor hun leven. Heel erg.”