Bart Eijkemans geeft stokje over als voorzitter van Omroep Meierij: ‘Het liefst aan iemand uit Veghel’

Eijkemans (66) vindt dat Veghel nog onvoldoende vertegenwoordigd is in het bestuur van Omroep Meierij. ,,In Schijndel en Sint-Oedenrode zitten we goed, maar Veghel blijft nog achter”, zegt de oud-wethouder van Schijndel. ,,De link van de omroep met Veghel moet ook sterker worden. Daarom hebben we het liefst een nieuwe voorzitter uit Veghel.”

Voorlopig neemt bestuursadviseur Antonie van der Staak uit Sint-Oedenrode waar als interim-voorzitter. Omroep Meierij heeft al wel een hoofdredacteur uit Veghel: Jan de Jong, oud-economieredacteur van Omroep Brabant. Hij volgt Jan de Vries op, die tevens werkzaam was bij Omroep Brabant. De Vries ging met pensioen.

‘Hobbyisme is er vanaf’

Eijkemans zegt tevreden terug te kijken op vijf jaar Omroep Meierij. ,,We hebben een professionaliseringsslag gemaakt, vooral door Jan de Vries. Het hobbyisme is er nu wel vanaf”, vindt Eijkemans. De omroep werkt met een structurele begroting van 90.000 euro per jaar. ,,Ook dat bedrag is de afgelopen jaren gegroeid. En hiermee zijn we dik tevreden.”

Omroep Meierij telt twee vaste krachten en drie zzp’ers. Daarnaast werkt de omroep vooral met vrijwilligers. De lokale omroep wil de komende tijd werken aan meer bekendheid in de gemeente. Hiervoor werd het Bossche communicatiebureau KEET in de arm genomen.

Eijkemans zegt nog voldoende bestuurlijke taken over te houden. Zo is hij voorzitter van zowel het citymanagement in Schijndel en Woonservice Boschweg. Ook is hij nog altijd bestuurslid bij sociaal-cultureel centrum De Vink in Schijndel. ,,Vooral met Woonservice Boschweg ga ik het druk krijgen. Het definitief ontwerp voor het wijkcentrum in de Bloemenwijk is nu binnen, dus we krijgen nog genoeg te doen.”



