Barvrouw Brenda gaat nu ouderen verzorgen, net als veel collega's

Alles beter dan stilzitten. Brenda Schellekens (45) uit Boxtel heeft er een bloedhekel aan. Vanwege de gedwongen horecasluiting in coronatijd zit de assistent-bedrijfsleidster van grand-café Le Verre in Schijndel nu alweer ruim drie weken grotendeels thuis. ,,Ik kan daar dus écht niet van genieten. Dat was ook zo in de eerste lockdown in maart en april. Ik werk nu 25 jaar in de horeca en had eerder nog nooit thuisgezeten. Verschrikkelijk vind ik het.”