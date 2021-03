Basiliek Sint Petrus Boxtel nu ook bereikbaar in alle huiskamers

Zo kunnen straks mensen met een beperking en fysieke afstand tot de kerk, bewoners van zorgcentra bijvoorbeeld, toch alle activiteiten volgen van de parochie.

Jo Custers, secretaris van de Heilig Hartparochie in Boxtel, is erg blij met de schenking en de grote stap die de parochie kan zetten om alle activiteiten van de kerk bereikbaar te maken voor een grote groep mensen. ,,In het najaar van 2020 ontvingen we een grote en bijzondere schenking van wijlen de parochianen Wim Aarns en zijn echtegenote Annie Aarns-Zijm. Ze hadden geen kinderen. Samen met de nicht Astrid Zijm (uitvoerder van testament) hebben we een goede bestemming kunnen vinden voor de gift. We hebben videoregistratie- en streamingsapparatuur aan kunnen schaffen. Daarnaast maken we een kapelfunctie in de Sint Petrus.”

Afrondende fase

In januari is de Heilig Hartparochie begonnen met de aanleg van alle voorzieningen voor kabels en leidingen, zodat alle apparatuur straks goed kan functioneren. ,,Dat is echt een hele klus, zeker in een monument als de Petruskerk. Maar we zijn nu in afrondende fase en kunnen eind deze maand voor het eerst met die techniek werken. De officiële ingebruikname is tijdens de herdenkingsdienst op 25 maart van wijlen pater Hans de Visser die vorig jaar overleed aan de gevolgen van corona. De herdenkingsdienst is maar beperkt te bezoeken door vijftig mensen. Maar als we die dienst registreren en streamen op ons eigen YouTube-kanaal, dan kan iedereen dat thuis zien op de telefoon, tablet, computer of tv.”

Geleidelijk wat vaker uitzenden

Volgens Custers kan deze techniek straks ook worden aangeboden voor uitvaarten, afscheidsdiensten of andere bijeenkomsten in de basiliek. ,,Dat gebeurt dan uiteraard tegen een kleine vergoeding. Zo kunnen we een beetje extra inkomsten genereren. Verder kunnen we natuurlijk straks ook wat vaker weekeindvieringen of zelfs doordeweekse missen bij de mensen in de huiskamer brengen. Dat gaan we dit voorjaar geleidelijk wat vaker doen. Voor bewoners van verzorgingshuizen is dat ook mooi. Dan kunnen ze er steeds bij zijn, als ze willen.”

Vrijwilligers zoeken

De Heilig Hartparochie zoekt nog wel wat vrijwilligers die goed om kunnen gaan met de nieuwe apparatuur en enige affectie hebben met het katholieke geloof. ,,We hebben nu een ploeg van zes mensen. Maar het is altijd fijn om er wat meer te hebben", aldus Custers.

Kapelfunctie

De parochie hield van de gift nog wat geld over. Dat wordt aangewend om een kapelfunctie in de basiliek te maken. Jo Custers hierover: ,,In andere kerken hebben we bijvoorbeeld glazen wanden laten zetten. Dan kunnen de kerkgangers toch de kerk in om een weesgegroetje te bidden en een kaarsje te branden, zonder dat de hele kerk open is. We denken er met een commissie over na hoe dat vorm kan krijgen in de basiliek.”