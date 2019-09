Basisscholen Fonkel en De Wegwijzer in Den Dungen blij met uitbreiding in 2020

Er is 1,6 miljoen euro in de boeken gezet in de begroting van 2020 in Sint-Michielsgestel voor uitbreiding van de onderwijsgebouwen van De Wegwijzer en Fonkel in Den Dungen. Directeur Astrid Kwaspen van De Wegwijzer is daar heel blij mee. ,,Ik heb klaslokalen met 34 en 35 leeringen. Er is gewoon gebrek aan ruimte. Dat komt omdat er in Jacobskamp veel wordt gebouwd en daar komen veelal gezinnen wonen met schoolgaande kinderen. Dus groeien we uit de jas. Hetzelfde geldt voor Fonkel.”

Volgens Kwaspen lost de uitbreiding voor de buitenschoolse opvang bij De Wegwijzer zowel ruimtegebrek bij deze school als bij Fonkel op. ,,Als die uitbreiding er is, dan verhuist een deel van de bso naar de nieuwbouw. Dan komt bij Fonkel ruimte vrij voor klaslokalen en wij merken dat ook. Het mes snijdt dus aan twee kanten en hoeven we samen de ouders die in Jacobskamp komen wonen geen ‘nee’ te verkopen. Je wilt nu eenmaal goed onderwijs voor kinderen vlak in de buurt van hun woning. En dat garandeert de uitbreiding. Die zou volgens de gemeente rond januari starten. Van ons mag het zelfs nog eerder.”

Wethouder Ed Mathijssen (financiën) bevestigt dat in de begroting van 2020 ruimte is gemaakt voor de te krappe jas van het basisonderwijs in Den Dungen. Maar hij laat nog wel in het midden waar die nieuwbouw precies moet komen. ,,Wellicht op één locatie. Zeker is wel dat we daarvoor 1,6 miljoen euro uittrekken.”

Ook geld voor MFA in Lambertusschool

In het bijbehorende dekkingsplan van de nieuwe begroting 2020 zit ook geld voor de bouw van de multifunctionele accommodatie die Sint-Michielsgestel graag wil onderbrengen in de Lambertusschool in Gemonde. Daarvoor is nu 1,2 miljoen euro gereserveerd. Sinds dorpshuis De Kei enige jaren geleden alweer de deuren sloot, ontstond de wens om zo’n gemeenschapshuis in het schoolgebouw van de Lambertusschool onder te brengen. Een flinke club Gemondenaren wil daar graag de schouders onder zetten als de nieuwe accommodatie, die deels ook gebruik gaat maken van de gymzaal van de school, eenmaal gereed is.

Volledig scherm De Lambertusschool in Gemonde. © Jan Zandee