Basketbaltalent bloeit op in Den Dungen bij het Wintercamp van de New Heroes

DEN DUNGEN - Het jaarlijkse Wintercamp onder de vlag van Heroes Basketball Academy voltrok zich niet in de vertrouwde Maaspoorthal maar in sporthal De Misse. Dit vanwege een 'dubbele boeking'. Het enthousiasme van de circa 75 deelnemers in de leeftijd van 8 tot 18 jaar, afkomstig uit alle windstreken, was er niet minder om.

Ex-prof Lemont Randolph, een geboren en getogen New Yorker, kijkt vanaf de zijkant geconcentreerd op z'n stopwatch. ,,Show me the money, next thirty seconds. Go!” De deelnemers moeten binnen een halve minuut zoveel mogelijk punten scoren middels een lay-up, telkens voorafgegaan door een slalom langs een paaltje. Aan de andere kant van de zaal bevindt zich de 2 meter 11 lange Henk Pieterse, ditmaal in de hoedanigheid van DJ/speaker, om door middel van opzwepende plaatjes de boel een beetje op te poken.

Droom

Lindsay van Rooijen(13) uit Nieuwegein weet wel raad met de oefening: ze deponeert vijf ballen in de basket. "Ik speel dit spelletje al een jaar of vijf. Ben lid van BC New Stars. Mijn droom is ooit het Nederlands team te halen", reageert ze even later op gedecideerde toon.

Dribbelskills

Loek Burgers(14) uit Best, lid van Almonte basketbal, is baas boven baas. Hij scoort liefst zeven keer. ,,Ik moet het vooral hebben van mijn dribbelskills", weet hij. ,,Hoop later een goeie point-guard te worden. Stephen Curry is mijn grote voorbeeld. Center zal ik waarschijnlijk nooit worden, want ik ben nu 1 meter 58. Mijn moeder zegt altijd: flink dooreten, dat scheelt. Zonder vette hamburgers en ander vlees naar binnen te werken. Ik ben namelijk vegetariër.”

Quote De meesten zijn erg gedreven. Ze willen graag iets bijleren Jeroen van Vugt, assistent-coach New Heroes

Jeroen van Vugt, assistent-coach van de hoofdmacht van New Heroes én jeugdtrainer, ziet het allemaal met een glimlach aan. ,,De meesten zijn erg gedreven zoals je ziet. Ze willen graag iets bijleren. En aan talent ontbreekt het evenmin, maar ik ga geen namen en rugnummers aanwijzen. Sommigen zien dit Wintercamp ongetwijfeld als een mogelijkheid om zich bij New Heroes in de 'picture' te spelen. Een ander interessant gegeven is dat er de nodige discipline heerst. Daar hamer ik vaak op, zonder met een stok te slaan of in iemands gezicht te schreeuwen.”

Volledig scherm Een een-tegen-een wedstrijdje met captain Stefan Wessels, Henk Pieterse fungeert als referee © Chris Korsten

Te klein? Klinkklare onzin

Wanneer drie oefeningen zijn volbracht, verschijnen zes profs van New Heroes ten tonele. Oei, dat zijn de échte sterren, zie je de deelnemers denken. Pieterse is niet te beroerd de big stars voor te stellen. ,,Ik sprak zojuist met een jonge knul die van zichzelf vond dat-ie voor basketbal eigenlijk te klein is. Klinkklare onzin. Die daar -wijzend naar guard Boy van Vliet - is ook niet de allergrootste, maar wel vreselijk snel", onderstreept Pieterse. ,,En als je je niet scheert, krijg je dát!" De vinger wijst ditmaal naar Nathan Krill, de bebaarde power forward van New Heroes.

Onvergetelijk

Met de profs vindt volop interactie plaats, variërend van samenspel tot meet & greet. ,,Met name de kleintjes vergeten dit nooit méér”, besluit Pieterse.