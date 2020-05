Bedrijfsbus in brand in Schijndel

Weer extra miljoenen naar Vught, nu vanwege geluidhin­der spoor

29 mei VUGHT - Het had wat voeten in aarde maar het is Vught gelukt om bij het Rijk nog eens 5,3 miljoen euro extra los te peuteren voor geluidsmaatregelen rondom het spoor. Het gaat om hogere, doorzichtige geluidsschermen en raildempers in Vught noord die ervoor moeten zorgen dat omwonenden minder last hebben van voorbij denderende treinen.