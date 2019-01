Bedrijfspand Braakven Berlicum dicht vanwege drugsvondst

Bedrijven zijn bezorgd over crisis bij Maashorst­be­stuur

10:58 OSS/UDEN - Ondernemers maken zich grote zorgen over de crisis bij het Maashorstbestuur. Ze missen bij de vier betrokken gemeenten de krachtige samenwerking die broodnodig is voor verdere groei van het natuur- en recreatiegebied. ,,Want de Maashorst is nog lang niet af.''