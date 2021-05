Bedrijven staan in rij voor grond in Meierijstad, ‘Kies je voor grote spelers of kleinere bedrijven?’

Een en ander werd duidelijk tijdens een beeldvormende avond in Sint-Oedenrode, waarin de politiek werd bijgepraat over de behoefte aan bedrijventerreinen in Meierijstad. ,,Kiezen we voor grote nieuwe spelers die van buiten komen? Of juist voor de lokale ondernemers?", hield wethouder Jan Goijaarts (CDA, ruimte) de gemeenteraad voor. ,,Gaan we bedrijvenruimtes versnipperen of juist clusteren? En hoe stemmen we dat af in de regio? Dit soort keuzes liggen nu aan ons voor.”