Beelden van mishandeling Boxtelse kermis bij Opsporing Verzocht: wie mishandelden 56-jarige man?

Beleef zelf wat iemand met dementie elke dag meemaakt: ‘VR-bril verhoogt het inlevings­ver­mo­gen’

SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL - ,,Zet die VR-bril maar eens op, dan kun je aan den lijve ondervinden hoe het is om dementie te hebben”, zo nodigt wijkverpleegkundige van Vivent Suzan Braam uit. Eenmaal met bril op het hoofd stap je plots in de dagelijkse wereld van iemand met dementie en staan we na het boodschappen doen bij de supermarkt voor de voordeur van de woning.

16 december