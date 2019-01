‘Beetje stenen, maar veel groen aan Dommeloevers’

Een paar appartementengebouwen of een pluk woningen met een tuintje? Of toch maar groen laten en de ecologische hoofdstructuur langs de Dommel flink versterken?

Tijdens de tweede editie van ‘Praat met de raad’ in Sint-Michielsgestel deden verschillende insprekers gisteravond hun zegje over dit stukje braakliggend terrein dat buiten het huidige centrumplan werd gehouden.

Quote Geen korrelige bebouwing op de Dommeloe­vers Adriaan van Abeelen, Vereniging Groene Hart

Adriaan van Abeelen van de Vereniging Groene Hart Brabant liet er geen misverstand over bestaan. ,,Nee, geen ‘korrelige bebouwing’ op de Dommeloevers. De 4000 meter die er nu ligt, die moet je helemaal benutten voor de ecologische hoofdstructuur langs de Dommel. Op heel veel plekken langs deze rivier is de boel al zo afgeknepen. Dit gebied helemaal groen bestemmen is de beste optie. Dan compenseer je voor het knijpen op andere plekken.”

Gestel geeft ruimte, maar aan wie?

Herbertine Buiting-Klerk ondersteunde die groene visie. ,,Gestel geeft de ruimte, zo is de slogan van de gemeente Sint-Michielsgestel. Maar aan wie en aan wat? Niet aan de natuur als je op de Dommeloevers gaat bouwen. Laat deze oever gewoon de oever. We hebben al zoveel ingeleverd in Gestel. De Oude Toren is aan het zicht van stenen gebouwen onttrokken. Overal valt te bouwen. Straks op het SCI-terrein, wellicht bij Kentalis. Laat het hier mooi groen.”

Goud in handen aan de Dommel

Patrick Timmermans, ook een Gestelse inwoner, staafde de twee voorgaande meningen nog eens. ,,Ik noem het ‘Het goud aan de Dommel’. Een prachtige plek waar je kan wandelen. Hier kun je jezelf resetten. En ik snap dat je bouwvolume nodig hebt voor nieuwe inwoners. Maar maak hier geen harde stenen wand. Hou het vloeibaar, zacht en organisch.”

Quote Denk nou eens groter dan dat bramenbos­je aan de Dommeloe­vers Theo Schure, Gestelaar

Theo Schure, die al sinds 1974 aan De Dommel woont en de ‘buurman’ is van de Dommeloevers, dacht er wat genuanceerder over. ,,De Dommeloevers zijn feitelijk niet meer dan een bramenbosje. Het is een postzegelplannetje. Maak de visie op het gebied wat groter.”

Bebouwing zal ook nodig zijn