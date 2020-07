BeetjeDansen komt naar je toe deze zomer, in een heteluchtballon

VIDEOHAAREN - Dat de vierde editie van dancefestival #BeetjeDansen niet door kan gaan in Haaren, sloeg organisator Roel van de Ven (28) maar even uit het lood. Hij verzon een stunt: de eerste livestream vanuit een heteluchtballon die boven Brabant en ommelanden vaart.

,,Als jullie niet langs ons mogen komen, komen wij langs jullie, dat is ons motto”, vertelt Van de Ven. Hij is ook de man achter de Grote Online Bingo Show, razend populair in coronatijd.

Noem festival #BeetjeDansen gerust de tegenhanger van het grote Haarense Rebirth waar dj’s hardstyle dancemuziek draaien. Bij #BeetjeDansen voeren zomerse muziekstijlen de boventoon. De vierde editie zou dit jaar weer plaats hebben op een weiland aan de Oisterwijksedreef, waar iedere editie meer bezoekers trok. 3.000 afgelopen jaar. Maar vanwege het coronavirus gaat het evenement niet door. Een strop van een paar duizend euro, die de spaarzame stichting kan opvangen, vertelt Roel van de Ven van #BeetjeDansen Events.

Broers in het mandje

Die tegenvaller belet hem niet om in de buidel te tasten voor een stunt: in een heteluchtballon een livestream verzorgen die via YouTube te volgen is. Twee dj’s, broers die optreden onder de naam Team Rush Hour, stappen in het mandje van het Haarense bedrijf BallonAIRpoort. De techniek - geluid en beeld, want de ballon hangt vol camera’s - wordt verzorgd door het bedrijf van Thijs van Ostaden uit Den Bosch.

Volgens Van de Ven is zijn festival het eerste dat een livestream in een heteluchtballon verzorgt. ,,Andere festivals hebben ook optredens van dj’s uitgezonden. Vanuit een studio meestal, soms tevoren opgenomen. Bij ons gebeurt alles live.” Dat is op 11 juli, tussen 20.00 en 22.00 uur.

Razende reporter en bingo

Volledig scherm Promotie voor de livestream van #BeetjeDansen vanuit een heteluchtballon © BeetjeDansen Van de Ven kleedt deze bijzondere versie van zijn festival - ,,zo blijven we dit jaar tenminste in beeld” - aan met nevenactiviteiten. Zo volgt razende reporter Matthy van Empel uit Oisterwijk de ballonvaarders op de grond. Onderweg verzorgt hij interviews. Bijvoorbeeld op plekken waar vanwege deze uitzending op YouTube corona-veilige feestjes worden georganiseerd.

Aan #BeetjeDansen 2020 hangt verder een bingo. Dat is geen toeval, want Van de Ven is de bedenker van de Grote Online Bingo Show, die hij bedacht om tijdens de coronacrisis lokale (horeca-)ondernemers een hart onder de riem te steken en hele dorpsgemeenschappen te verbinden. Dat idee sloeg sterker aan dan de Haarenaar, in het dagelijks leven bedrijfsleider in een sportartikelenwinkel in Udenhout, had verwacht. In Haaren alleen al deden zo’n 1.300 mensen mee, ,,We hebben tientallen shows georganiseerd, in Brabant en ver daarbuiten. Het was amper te behappen voor ons, zoveel vraag was ernaar.”

Samen met twee andere vrijwilligers organiseert hij, naast #BeetjeDansen, verspreid over het jaar ook nog allerlei grotere en kleine evenementen in Haaren, waaronder het Hollands Zomerfestival.

Dinershow

Naast die bingo wordt in het Haarense restaurant ‘t Gemak ook nog een dinershow georganiseerd op 11 juli. Met een optreden van de bekende Tilburgse dj The Boy Next Door. Ook daar worden de coronaregels in acht genomen, aldus Van de Ven. Gasten kunnen op beeldschermen de livestream vanuit de heteluchtballon volgen. De baten van bingo en dinershow gaan naar Kika, dat onderzoek naar kanker bij kinderen stimuleert.

De ballon gaat overigens niet in Haaren de lucht in. ,,Daar zouden te veel mensen op af komen en dat willen we in deze corona-tijd niet”, zegt Van de Ven. Waar de ballon allemaal te zien is - en ook een beetje te horen, want er hangen twee luidsprekers aan - weet hij niet. ,,Dat hangt die avond van de wind af.”

Volledig scherm Sfeerbeeld van een eerdere editie van #BeetjeDansen © Roel van de Ven