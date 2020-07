BeetjeDansen vanuit heteluchtballon uitgesteld vanwege slechte weer

Den Bosch dankt apparaten niet meer af, Boxtels bedrijf geeft ze tweede leven

14:40 BOXTEL/DEN BOSCH - Afgeschreven telefoons, tablets en computers zomaar wegdoen, is voortaan uit den boze bij de gemeente Den Bosch. Die heeft deze week een overeenkomst gesloten met sociaal werkbedrijf Weener XL en het Boxtelse bedrijf SNEW Circular Telecom & IT om die apparaten een tweede of derde leven te geven.