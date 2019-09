Begroting Boxtel is ‘heksentoer’ volgens wethouder; is er nog ruimte voor ambities?

De financiële lucht boven Boxtel is al enige tijd donker. Forse tegenvallers, met name door tekorten op de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maken het leven van vooral de wethouder van financiën er bepaald niet florissanter op.



Het gaat om bedragen die er niet om liegen: voor 2020 slaan ze een gat in de begroting van drieënhalf miljoen euro. En het perspectief voor de drie jaren daarna is al niet veel beter. ,,Verre van leuk. Geconfronteerd worden met enorme tegenvallers waaraan je zelf in feite part noch deel hebt”, zegt wethouder van financiën, Herman van Wanrooij. Het noopte hem ook tot een andere aanpak voor de gemeentebegroting van de komende jaren. Normaliter mag de gemeenteraad in het voorjaar de voorkeuren en gedroomde ambities kenbaar maken, die het college vervolgens tracht te verwerken in de meerjarenplannen.



,,Dat zat er dit jaar niet in. Gezien de gaten was het maken van een sluitende begroting zowat een onmogelijke opgave. Dus zijn we eerst op zoek gegaan naar manieren om de miljoenen die we al tekort komen, weg te werken.”