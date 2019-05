Begroting voor bibliotheken Gestel wordt erg krap

Het is een erfenis uit het verleden. Want in 2015 besloot de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel dat de subsidie voor de twee bibliotheken (Gestel en Berlicum) jaarlijks 51.000 euro in moesten leveren. Hadden de twee in 2017 nog samen 423.000 euro subsidie, in 2020 is dat bedrag nog maar 204.000 euro. En dus begint het te piepen en te kraken in het bibliotheekwezen.