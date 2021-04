Behoefte aan nieuwe winkelruimte neemt af in Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL - De nieuwbouwplannen in het centrum van Sint-Michielsgestel worden deels ingehaald door de tijd. Ontwikkelaar Concept.nl heeft nu aan de gemeente gevraagd om twee in aanbouw zijnde winkelruimten in het Torenstraatje in het complex de Brenthof te mogen ombouwen naar appartementen.

Bouwen voor leegstand, daar heeft Concept.nl geen zin in. Daarom liet de ontwikkelaar onderzoeken of er animo was voor de nieuwe winkelruimten in de plint van het appartementengebouw de Brenthof in Sint-Michielsgestel. Dit complex is nu - net als het naastgelegen Dommelstaete - in aanbouw. Die belangstelling blijkt er niet te zijn en daarom vroeg de ontwikkelaar de gemeente toestemming om de ruimten om te vormen tot appartementen. Daar is wel volop vraag naar.

Wethouder Ed Mathijssen van Sint-Michielsgestel wilde niet zomaar ja zeggen tegen deze ombouw. ,,Dus hebben we zelf ook onderzoek laten doen naar dit verzoek. Wat je merkt is dat veel zittende winkeliers vanuit elders veel minder animo hebben om nog te verkassen. Corona speelt hierbij ook een rol. Verder hebben we gekeken wat er zoal nog in de pijplijn zit en welke winkels je hier zou mogen verwachten.”

Jumbo en Hema naar Dommelstaete

Mathijssen zegt dat Sint-Michielsgestel vooral een centrum heeft voor de dagelijkse boodschappen. ,,Dat verwachten we ook nog steeds te kunnen realiseren in het andere nieuwe complex, de Raadskamer. Daar wil je een bakker, slager en groenteman voor de dagelijkse behoefte. In Dommelstaete komen de Jumbo en de Hema te zitten. Dat is ook zeker.”

Volledig scherm Brenthof en Dommelstaete zijn nu in aanbouw. © Concept.nl/architecten Van Aken

Twee ruimten wel, een niet

Voor de begane grond van de Brenthof stonden drie winkelruimten op het programma. ,,Van twee ruimten hebben we gezegd als college dat het goed is om die om te vormen naar appartementen. Van één winkelruimte vinden wij dat die toch overeind mois oet blijven. Dat is op de hoek van het Torenstraatje. Daar zal echt nog wel een mooie opvulling voor te vinden zijn.”

Trend is minder

Het distributie planologisch onderzoek (dpo) van Sint-Michielsgestel brengt om de zoveel jaar in beeld hoeveel behoefte er is aan winkelruimte en hoeveel er bij moet komen. ,,De trend is de laatste tijd vooral minder. Wellicht ook door steeds meer online shoppers, maar nu ook door corona. En er is behoefte aan appartementen. Qua parkeren levert het geen probleem op. Want in de parkeerkelder is ruimte voor die appartementen.”