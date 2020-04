Bekeuring voor vrienden die met zijn vijven in auto 'gepropt’ zitten in Schijndel

Fysiothera­pie op afstand tijdens coronacri­sis

1 april BOXTEL - Hij had wel even last van koudwatervrees, maar hakte toch meteen de knoop door: fysiotherapeut Edwin de Raaij (55) behandelt zijn patiënten op afstand sinds de Boxtelse praktijk Fysio Sluijters vanwege de corona geen patiënten meer ontvangt. Dat doet hij nu met videoconsulting. Hij roept collega's in de regio op om hetzelfde te doen én om elkaar te helpen om dit op poten te zetten.