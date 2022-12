Beleef zelf wat iemand met dementie elke dag meemaakt: ‘VR-bril verhoogt het inlevingsvermogen’

Hoogleraar: ‘Burgemees­ter Boxtel niet meer serieus te nemen’ na uitlatin­gen in zienswijze over bouwplan

BOXTEL - Burgemeester Ronald van Meygaarden van Boxtel heeft ‘echt een misstap begaan’ door in ferme bewoordingen te reageren op bouwplannen in zijn achtertuin in Esch. ,,Als ik ambtenaar of wethouder was, zou ik hem niet meer serieus nemen”, aldus hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries.

13 december