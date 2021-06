Bereid je maar voor: woningen gaan allemaal van het aardgas

Het is niet dat de aardgaskraan morgen dichtgaat. Maar dat alle woningen worden losgekoppeld en in de toekomst draaien op andere energiebronnen, is een vaststaand feit. De opwarming van de aarde moet immers worden gestopt om het voor de toekomst leefbaar te houden. In 2030 moet een kwart van de woningen in Nederland al aardgasloos zijn.

Boxtel werkt daarom, net als andere gemeenten, aan een visie waarin de stappen richting dit doel worden beschreven. Enkele weken geleden werd de gemeenteraad bijgepraat, dinsdag kregen inwoners de kans zich te laten informeren.

Animo niet bijster groot

Tijdens de warme zomeravond bleek de animo voor de digitale bijeenkomst niet bijster groot. Een twintigtal Boxtelaren nam de moeite achter de laptop te kruipen en mee te praten en denken tijdens de gemeentelijke sessie. Vragen waren er genoeg, maar concreet hoe en wanneer werd het voor de ‘meedenkers’ niet. ,,Er is inderdaad ook nog veel uitzoekwerk nodig”, beaamde Tomas Mathijsen van het bureau Overmorgen, dat het project voor Boxtel begeleidt.

Zoals welke maatregelen waar moeten worden genomen. Welke huizen zijn nu al geschikt om los te koppelen? Waar zijn eerst nog bijvoorbeeld isolatiemaatregelen nodig? En welke tussenoplossingen (zoals deels waterpomp, deels nog aardgas) zijn mogelijk? ,,We zullen samen met organisaties als Enexis, woningstichting en gemeente, maar vooral met inwoners tot keuzes moeten komen. Want zonder medewerking en enthousiasme van u redden we het niet”, hield Mathijsen zijn gehoor voor.

Overstapmomenten van levensbelang

Daarbij zijn ‘natuurlijke’ overstapmomenten van levensbelang. ,,Bijvoorbeeld op het moment dat de cv-ketel aan vernieuwing toe is of dat er een verbouwing op til is. We denken ook aan buurtoplossingen zoals een warmtenet. Dat is een stelsel van buizen waardoor warm water stroomt richting huizen.”

Het riep genoeg vragen op. Hoe isoleer je bijvoorbeeld een betonnen vloer zonder kruipruimte? Of wat heb je aan elektrisch koken als dat slechts 20 kuub gas per jaar bespaart? ,,Het zijn stappen, soms kleine die we zetten”, aldus Mathijsen. ,,Zie het zo: uiteindelijk kan koken op gas in de toekomst niet meer. Dus waarom nu niet overstappen als je de kans hebt?”

Jan Juffermans, een van de deelnemers sprak over een goed initiatief. ,,Enige haast is wel geboden. 2030 is dichterbij dan je denkt”, meldde de milieuman.