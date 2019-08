Berg nestkastjes voor mezen in Gestel om zo processierups te bestrijden

Elk jaar schoonmaken voorafgaand aan broedseizoen

Bewoners krijgen het kastmateriaal van de gemeente als bouwpakketje en de gemeente betaalt de materiaalkosten: vijf euro per kastje. De bedoeling is vervolgens dat de bewoners samen die nestkastjes in elkaar zetten en in de buurt van (zomer)eiken ophangen. Daarna is het niet over met de zorg. Want elk jaar moeten die kastjes voor aanvang van hert broedseizoen worden schoongemaakt.