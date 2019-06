Berlicum kijkt uit naar komst 32 sociale huurwoningen bij parochie

Aannemer Moeskops’ uit Bergeijk gaat ze bouwen, BrabantWonen en Woonmeij verzorgen samen de toewijzing van de 32 nieuwe sociale woningen binnen de huurgrens van 650 tot 720 euro. Maar zover is is het nu nog niet. Gisteravond was er een inloopavond bij de Rots in de pastorie van de Heilige Augustinus aan de Kerkwijk in Berlicum. En daar kwam een flinke groep belangstellenden kijken hoe het bouwplan er in de achtertuin van de pastorie er nu uitziet. Een plan waarvoor aan het einde van dit jaar een gewijzigd bestemmingsplan op tafel moet liggen.

Quote Met een beetje geluk zijn we dit jaar nog aan het bouwen Örjan Game, BrabantWonen

,,Met een beetje geluk zijn we dit jaar al aan het bouwen”, vertelt Örjan Game van BrabantWonen. ,,Op de begane grond en eerste en tweede verdieping zie je gelijksoortige woningen. Op de derde verdieping komen wat kleinere woningen. Die zijn bestemd voor mensen die via Trajectvol worden begeleid. Denk aan begeleid wonen of mensen met een beperking.”

Extra parkeerruimte, deel parochiehuis gesloopt

Op twaalf meter afstand van de pastorie wordt het bouwblok in drie verdiepingen opgetrokken. Het krijgt bergingen op de begane grond en een binnentuin. De zijbouw van de pastorie wordt gesloopt. Die bouw maakt ruimte voor extra parkeerplaatsen voor het bouwplan. ,,Er komen veertig parkeerplaatsen te liggen”, zegt Hans Boldewijn, woordvoerder namens de parochie.

Norbertushof doet denken aan patroon kerk

Vanaf de parkeerplaatsen loop je aan de zijkant van de bouw naar de binnentuin. Die is ontworpen door Edith Kolkman van EK Stedenbouw-Landschap uit Boxtel. ,,Ik heb de plattegrond van de oude kerk van Berlicum gebruik als voorbeeld voor het ontwerp van de tuin. Onder een groep leilinden loop je die tuin binnen die in veel opzichten doet denken aan de kerk in zijn vormgeving. Er zijn mooie wandelpaden in bedacht, gras en bloemperken. En er is een podium in gemaakt, zodat er kleine optredens gehouden kunnen worden. Een echt Norbertushof, al zeg ik het zelf.”

Mensen uit Berlicum voorrang