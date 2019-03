Berner Sennendag in Rooi: baasjes en knuffelberen verenigd

"En jij bent de aller allerliefste", zegt ze knuffelend met haar eigen Joey. Daarom helpt Kuijpers via Facebook al zeven jaar mensen die een nieuw baasje of nieuwe Berner zoeken.

Knuffelberen

Zo'n zestig van die knuffelberen en hun baasjes maken er een dolle boel van op deze Berner Sennendag. Een voorbeeld van een door haar geregelde herplaatsing: "Drie weken geleden kreeg ik een berichtje.Yvonne kun je helpen. Een mevrouw van 55 jaar is gestorven, heeft twee kinderen, geen man. Kinderen kunnen niet voor de hond zorgen, weet jij iemand? Binnen een uur heb ik dat geregeld. Die mensen zijn hier ook." Dat zijn Eugene en Sandra Lommen uit Uden. Zij zorgen nu voor May, een lieve maar veel te dikke hond. "Er is weinig met haar gedaan. Meer wandelen en minder eten dus", vertelt hij. Ze moesten er wel even over nadenken: "Onze vorige Berner, vier maanden geleden overleden, is zes jaar geworden en deze wordt in mei acht. Hoe lang heb je haar dan nog. Maar we kregen foto's binnen, en zijn toen overstag gegaan." Sandra Lommen: "We waren eigenlijk nog niet toe aan een nieuwe hond. Maar we hebben altijd herplaatsers gehad, en we kunnen haar nog een leuke tijd bezorgen."

‘Last van heupjes’

Behalve Berners herplaatsen komt Kuijpers ook in actie als een Bernervriend een noodzakelijke operatie van hun hond niet kan betalen. Dat merkten Anita en Martin Regtop uit Erica in Drente. Hun hond Odin kon door een kostbare operatie van zijn heupdysplasie afkomen, en na een oproep van Kuijpers op haar Facebookpagina is er voldoende geld ingezameld, en loopt Odin weer vrolijk rond, spelend met andere Berners. Anita Regtop vertelt dat ze na een slechte ervaring met hun vorige Berner Sennen, Odin bewust bij een erkende fokker hadden gekocht. "Na drie maanden kwamen we erachter dat Odin toch last had van zijn heupjes, en toen heb ik Yvonne gevraagd om hersenwerkjes voor na de operatie. Dat zijn mentale oefeningen om de hond moe te maken. Ik zei dat ik geen geld had voor oefenmateriaal, en via Yvonne is er toen geld gedoneerd, ook voor de operatie. Echt super."

De familie Winters uit Valkenswaard - moeder Karin, vader Jan en dochter Nikkie - zit zonder hond zichtbaar te genieten van al die wollige woelwaters. "We hebben onze Blinkie in november helaas moeten afgeven, maar we missen het zo erg, dat we wel weer een keer Berners Sennens wilden knuffelen", vertelt Karin Sleegers. "We twijfelen nog erg over een nieuwe Berner, maar als ik hier zo rondkijk, begint het wel weer te kriebelen. Voor Blinkie, hadden we Diesel. We twijfelen ook of we een herplaatser willen of een puppy. Een herplaatser heeft een geschiedenis, en een puppy kun je nog kneden. Maar zeker is dat er bij ons geen andere hond binnen komt dan een Berner."