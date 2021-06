Bert (78) uit Gemonde bouwt zelf kermissen in miniformaat: 'Zo’n vijf jaar bezig met een attractie’

GEMONDE - Op zijn 6de maakte hij zijn allereerste minikermis van een sinaasappelkistje en karton. Bert van Houten (78) uit Gemonde is verzot op kermissen en bouwt al ruim dertig jaar prachtige kermisattracties in miniformaat. Toeschouwers zijn er dol op. Nog even en hij kan er weer mee op stap.