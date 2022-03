Bert van Druenen van PPA in Gestel: ‘Kennis en kunde van inwoners optimaal gebruiken’

SINT-MICHIELSGESTEL - Bert van Druenen is de nieuwe lijsttrekker van de Plaatselijke Politieke Alliantie (PPA). Hij is inmiddels vier jaar raadslid in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Samen met de huidige wethouder Peter Raaijmakers is hij kandidaat voor een wethouderszetel. Want PPA hoopt er weer twee te kunnen leveren.

Bert van Druenen (62) woont in Berlicum en is getrouwd met Anja Pennings. Ze hebben twee kinderen: Joren en Amber. Zijn dochter Amber zit al acht jaar in de Gestelse politiek en is raadslid voor dezelfde partij. Van Druenen werd een jaar of elf geleden voorzitter van PPA en hielp de vereniging met het verjongen van de partij.

Medestanders

Waarom kiezers op Van Druenen zouden moeten stemmen? ,,Ik hou ervan om dingen met elkaar te verbinden. Daarom zou ik me ervoor in willen zetten om goed naar onze inwoners te luisteren. Er zit bij hen veel kennis en kunde. Die moet je vooral gebruiken in de politiek. Aan de voorkant goed communiceren, niet mensen voor voldongen feiten zetten. Dan krijg je eerder medestanders dan tegenstanders die de hakken in het zand zetten. Daar is winst te behalen.”

Knarrenhof

Wat zou volgens Van Druenen een speerpunt moeten worden de komende vier jaar? ,,Collectief Particulier Ondernemerschap. Kleine groepjes mensen die zelf een bouwplan willen ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een Knarrenhof. Die CPO-plannen krijgen nu niet de aandacht die ze verdienen. En toch kun je op kleine lappen grond al van die woning bouwen. Het levert ook doorstroming op van mensen die eengezinswoningen achterlaten.” Volgens Van Druenen gaat alle bouwaandacht nu vaak uit naar grote woningprojecten. ,,Logisch, maar wel jammer. Want die kleine CPO-projecten komen op deze manier maar héél moeizaam van de grond.”

Dynamisch beekdal de Aa

Wat is de favoriete plek in de gemeente van Bert van Druenen? ,,Zonder twijfel. Dat is het Dynamisch Beekdal van de rivier de Aa. Daar kun je heerlijk uitwaaien. Zo mooi. En als we de hond uitlaten daar, dan ontmoet je altijd wandelaars met wie je in gesprek raakt. De natuur is er uiteraard ook prachtig.”

Hulp-Sinterklaas

Wat weten kiezers niet van Van Druenen: ,,Misschien wel dat ik graag in Gemonde en Berlicum als hulp-Sinterklaas optreed voor de kinderen. Heel leuk om te doen. Maar wat niemand weet: Ik zit met grote schrik op het paard. Ik knijp de teugels bijna stuk. Maar dat merkt niemand. Iedereen zegt dat ik heel ontspannen op het paard zit.”



