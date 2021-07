Beruchte kruising in Boxtel wordt eindelijk aangepakt

Het betekent dat er op het kruispunt duidelijke suggestiestroken voor fietsers, een heldere rijbaan voor auto’s en logische oversteekplaatsen voor voetgangers komen. Het is niet uit luxe dat de gemeente er de portemonnee voor trekt. Zowat maandelijks gebeurt er wel een ongeluk op het toch ook weer niet zo heel drukke verkeerspunt. Tijd dus om daaraan een einde te maken door voor 50.000 euro de kruising te verspijkeren.

Oorzaak nooit gevonden

Het duurde wel even voor dit besluit, deze week door het college genomen, het levenslicht zag,. Al jaren hamert met name de gemeenteraadsfractie van Balans op maatregelen op het punt waar in 2014 de situatie werd veranderd en bijvoorbeeld het asfalt op het kruisingsvlak rood werd geverfd. Een eenduidige oorzaak voor de lange reeks aanrijdingen is nooit gevonden. Het rode asfalt zou te glad worden bij regenval, de zoninval zou een oorzaak kunnen zijn en het verhoogde rode kruisingsvlak zorgde wellicht voor te weinig overzicht.

Quote Mensen zien elkaar op de kruising niet of te laat komen Herman van Wanrooij , oud-wethouder van Boxtel

Oud-wethouder Herman van Wanrooij een paar jaar geleden daarover: ,,In feite kan er een straaljager landen, zo overzichtelijk is de kruising en toch zien mensen elkaar niet of te laat komen. Dat terwijl het punt aan alle eisen en voorschriften voldoet.” Herhaaldelijk beloofde de toenmalig wethouder ook maatregelen te zullen nemen. In2018 had de zaak al aangepakt moeten worden. Dat gebeurde niet, het werk werd verschoven naar 2023, maar wordt dus nu naar voren gehaald.

‘Vermindering van de concentratie?’

Ondanks de lange tijd die het heeft geduurd, is het nog steeds niet helder wat de oorzaak van de aanrijdingen is. Burgemeester Ronald van Meygaarden gaat een eind mee in de gedachten van de oud-wethouder. ,,Je hebt van die punten die zo overzichtelijk zijn dat de concentratie van de weggebruiker vermindert. Wellicht is dat hier het geval.” Feit is dat het aantal aanrijdingen niet afneemt.

Een paar weken geleden was het opnieuw flink raak. ,,Duidelijk is dat er iets moet gebeuren en met deze aanpassingen denken we de verkeersveiligheid te verbeteren”, aldus de burgemeester. Het karwei moet voor het einde van dit jaar zijn geklaard.