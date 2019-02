Beste gemeenteambtenaren en woningcorporaties: een sluishuis, graag

Mogelijk asbest vrijgeko­men bij schuur­brand in Nijnsel

11:53 NIJNSEL - De brandweer is zaterdagochtend met meerdere wagens uitgerukt voor een brand in Nijnsel. Eerst werd gedacht dat daar een huis in brand stond, later bleek dat het ging om een schuur. Bij de brand is vermoedelijk asbest vrijgekomen.