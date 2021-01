Bestelbus heeft ook hulp nodig na botsing met scooter in Boxtel: ambulancebroeders duwen hem uit modder

Zeventig­plus en ondervoed door slecht eten: ‘Kijk eens bij moeder in de vuilnisbak of ze haar voedsel weggooit’

17 januari Twintig procent van de zeventigplussers is ondervoed. Bij kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van thuiszorg is dat zelfs veertig procent. Dat was al een probleem, want de gezondheid kan er ernstig onder lijden en daarmee ook de levensvreugde. En nu komt corona het nóg erger maken.