Bestelbus uitgebrand in Gemonde: omwonende ziet persoon wegrennen

Mannen moeten cel in voor drugslab in Esch

26 april BREDA/ESCH - Twee mannen uit Tiel en twee mannen uit de provincie Zeeland zijn donderdagmiddag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor hun betrokkenheid bij een drugslab in Esch. De politie viel in de zomer van 2019 binnen in de aan het Broxven gelegen woning en trof in de kelder een amfetaminelaboratorium aan.