Bestelwagen met gasflessen rijdt op wegversmalling in Berlicum, duo gevlucht

Boxtel gaat provincia­le motie over ondermij­ning ‘bekijken’: ‘Plannen om campagne uit te breiden’

7 augustus BOXTEL - Weet had het Boxtelse gemeentebestuur niet van de motie waarin Provinciale Staten onlangs opriepen actie te ondernemen tegen ondermijnende criminaliteit. ,,Maar nu we dat wel hebben, gaan we bekijken in hoeverre de motie aansluit op, of nieuwe zaken bevat voor ons eigen beleid op dit vlak”, antwoordt het college op schriftelijke vragen van de gemeenteraadsfractie van de VVD.