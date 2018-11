Bestsellerkanon Marion Pauw komt naar Boxtel

Brabantse ziekenhui­zen verbeteren registra­tie ghb-patiënten: omvang gebruik drug is nu nog giswerk

12:17 DEN BOSCH - Ghb: net zo verslavend als heroïne, spotgoedkoop in vergelijking met andere drugs, almaar meer gebruikers die met een overdosis op de spoedeisendehulp van een ziekenhuis belanden én de mate van vergiftiging is substantieel hoger dan bij andere drugs. Allemaal redenen om precies in beeld te hebben hoe omvangrijk het gebruik van deze ‘vloeibare xtc’ is. Maar dat hebben veel ziekenhuizen niet.