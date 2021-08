Bestuur 't Spectrum in Schijndel bijt van zich af

De kritiek was niet mals. ‘Het was geen sinecure om over een periode van 20 jaar met een zeer autonoom opererend bestuur van de BV het dossier compleet te krijgen’, stond onder meer te lezen in een kritisch adviesrapport van Jeroen van de Wiel, die dat in opdracht van de gemeente Meierijstad maakte. Hij werd ook aangetrokken als interim-bestuurder voor cultureel centrum 't Spectrum in Schijndel. Na het naderende vertrek van het huidige bestuur gaat Van de Wiel vanaf 1 september een nieuwe organisatie op poten zetten.