Bestuurder gewond bij ongeval in Schijndel: auto belandt tegen boom

Werk aan riool levert nieuwe trekpleis­ter op tussen Middelrode en Berlicum

4 maart MIDDELRODE/BERLICUM - Een kweekvijver voor speciale karpers, een speelweide voor kinderen, zitjes voor ouderen in een fraai aangelegd parkje én een koffie- en theehuis dat nu de naam Koekkoek draagt. Een paar jaar geleden waren dat nog wat vage ideeën van twee burgerinitiatieven. Maar nu zijn ze uitgevoerd. In alle stilte, door corona geen openingsfeestje, zijn beiden initiatieven in bedrijf aan de Milrooijseweg tussen Berlicum en Middelrode.