Bestuurder gewond door ongeluk in Schijndel, andere automobilist had teveel gedronken

Bewoners bedenken plan voor een eigen oerbos in Liempde

27 oktober LIEMPDE - Bewoners van de Savendonksestraat in Liempde hebben een alternatief plan gepresenteerd voor de ontwikkeling van een oerbos in de Geelders. Via de opgerichte stichting De Savendonk willen de omwonenden ook invloed op inrichting en later het beheer van het gebied.