Bestuurder rijdt door na aanrijden 11-jarig meisje in Sint-Michielsgestel

Citystre­ken

14:49 SCHIJNDEL - In de serie 'stadse streken' kregen we deze week een eigen vlag voor Meierijstad voorgeschoteld. En vorige week presenteerden ingehuurde citymarketeers onze nieuwe slogan, logo en marketingcampagne ter waarde van een ton. What's next? Een gezamenlijke carnavalsnaam à la Schorsgat of Papkusbos? Een stadsmuur? Universiteit Meierijstad met bijbehorende studentencampus in het weiland?