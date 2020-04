Bestuurster in Helvoirt betrapt op rijden onder invloed: rijbewijs kwijt

Hulpkreet van Voedsel­bank in Meierij vindt gehoor

10 april BOXTEL - Een donatie van personeel van horecazaak De Rechter in Boxtel aan de plaatselijke voedselbank heeft veel navolging gekregen. Inmiddels heeft Voedselbank Boxtel en omgeving voor zo'n 5.000 euro aan giften binnengekregen. En voor ongeveer hetzelfde bedrag euro aan etenswaren is toegezegd. ,,Dat is hartstikke fijn. We kunnen het goed gebruiken”, reageert voorzitter Arjen Witteveen.