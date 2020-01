Bestuurster raakt van de weg en botst tegen boom in Helvoirt

Outlet Tuincen­trum Den Dungen na gevonden drugslab een jaar op slot

9:41 DEN DUNGEN - Een heftige maatregel voor een heel heftig incident. Het Outlet Tuincentrum aan de Spekstraat in Den Dungen gaat vanaf vandaag een jaar op slot. Dit nadat vorig jaar oktober er in de nachtelijke uren een dode viel in een drugslab bij het tuincentrum na een ontploffing.