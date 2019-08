Beursvloer Meierijstad is dit keer in Sint-Oedenrode

Heemkunde Boxtel laat vondsten uit Selissen zien

10:00 BOXTEL - De werkgroep Archeologie van de Heemkunde Boxtel bereidt een kleine tentoonstelling voor over archeologische vondsten in Selissen. Dat is de plek waar op termijn een nieuwe woonwijk moet verrijzen en waar de firma BAAC in februari 2017 een kleine honderd proefsleuven groef voor onderzoek.