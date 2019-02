Bever rukt steeds verder op in de Dommel

SINT-MICHIELSGESTEL Stukje bij beetje rukt de bever op in het stroomgebied van De Dommel. Lodie Hofland van Natuurwerkgroep Gestel signaleerde een flinke afgeknaagde boom, het werk van de bever, nu ook al in Gemonde. En dat is nog meer stroomopwaarts op de Dommel dan waar de bevers de laatste tijd gesignaleerd zijn. Want dat was meer richting Vught en Haanwijk.